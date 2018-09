Governo dá força aos têxteis em Paris

Com a presença de dois secretários de Estado na Première Vision Paris, o Governo coloca o foco no setor têxtil nacional, que estará em destaque no evento com uma representação de mais de 40 empresas e o convite da organização para ser o ‘Focus Country’ na área de manufacturing.

A capital francesa recebe, entre os dias 19 e 21 de setembro, mais uma edição da Première Vision, “uma das principais feiras têxteis a nível mundial, a que se junta a presença de Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização, e Nelson de Souza, secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão”, refere a organização, a cargo da Seletiva Moda.

Além de ser o ‘Focus Country’ na seção de manufacturing, onde os produtos portugueses vão poder contar com uma área de exposição de 100m2, “Portugal vai fazer representar-se por uma vastíssima lista de empresas, numa demonstração do que de melhor se faz no país nos vários sectores do têxtil, desde os fios às malhas, passando pelos tecidos e acessórios”.

São ao todo 45 empresas que vão estar em Paris sob a alçada do projeto ‘From Portugal’ da Associação Selectiva Moda. “Aos empresários portugueses, a feira surge como uma oportunidade ímpar para divulgar o seu nome a nível internacional e conquistar clientes de diversos mercados. Em Paris são esperados mais 50 mil visitantes, entre empresários, compradores e designers um pouco de todo o mundo”.

Nesta edição serão apresentadas “as coleções outono/inverno, já para 2019 e 2020, e um dos grandes destaques vai para o sector dos lanifícios, onde Portugal conta com a presença da Trend Burel. Toda a comitiva ‘From Portugal’ prepara a apresentação de novas coleções.