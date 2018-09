Governo da Madeira adquire mais dois terrenos para Novo Hospital

Depois do Governo da República ter concedido 132 milhões de euros à Região Autónoma para a construção do Novo Hospital o Governo Regional decidiu, em conselho de governo, adquirir mais duas parcelas de terreno, no valor de 491 mil euros, para esta obra.

Foi ainda decido aprovar a celebração de dois contratos-programa com a Água e Resíduos da Madeira, um no valor de 120 mil euros e outro de 3 milhões de euros, para comparticipar uma parte da construção da nova Estação de Tratamento e Águas Residuais (ETAR) de Câmara de Lobos e ainda para subsidiar o preço de venda de água para regadio e assegurar a rentabilidade mínima desta actividade.

O conselho de governo celebrou ainda mais dois contratos-programa com a Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças e Jovens (CRIAMAR) e com a Associação de Jovens Empresários da Madeira (AJEM), de 26 mil euros e 71 mil euros, para um Encontro Internacional de Poesia e para o Moda Madeira.

O Governo Regional assinou ainda um protocolo que envolve a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, o Instituto de Segurança Social da Madeira, e a Associação Atalaia Living Care, no valor de 4,1 milhões de euros, no sentido de reforçar a capacidade instalada da rede social.