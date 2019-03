Governo da Madeira adquire terreno para Novo Hospital por 221 mil euros

O executivo da Madeira adquiriu mais uma parcela de terreno para o Novo Hospital por um valor de 221 mil euros.

De referir que o governo da Madeira já adquiriu ao longo do tempo várias parcelas de terreno para a construção desta infraestrutura hospitalar. A mais recente foi um terreno no valor de 108 mil euros, em novembro, e de dois terreno, por 491 mil euros, em setembro, depois de se saber que a República iria financiar a construção do Novo Hospital através de uma verba de 132 milhões de euros.

O conselho de governo decidiu ainda celebrar um contrato-programa pela quantia de 17 mil euros para a realização da exposição regional da anona. Nesta reunião foi ainda aprovada a cessão, a título precário e gratuito, de um espaço no Centro Cívico de Animação e Cultura Edmundo Bettencourt à Associação Companhia Contigo Teatro.