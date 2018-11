Governo da Madeira contrata Orey Financial por 4,2 milhões para assessoria financeira

O Governo da Madeira, através da vice-presidência, contratou a Orey Financial, por 4,2 milhões de euros, para prestar serviço especializado de assessoria financeira, de acordo com a base de contratos públicos online, para um eventual refinanciamento parcial da dívida pública financeira da Região Autónoma, diz a mesma plataforma.

O procedimento foi feito por ajuste directo, diz plataforma de contratos públicos, e publicado no mesmo local, na passada quinta-feira.

No contrato disponível na plataforma é possível verificar que a Orey Financial vai receber uma verba de 12 mil e 500 euros pela componente fixa do preço (retainer fee). Para garantir a celebração do contrato, e o cumprimentos de todas as obrigações legais e contratuais, a empresa pagou uma caução de 260.250 euros

É ainda estabelecido no contrato que o preço devido pela componente variável do preço (sucess fee) será calculado em conformidade com a percentagem indicada na proposta adjudicada.

Este serviço vai ser prestado por um período previsto de 271 dias. de referir que o governo regional tinha feito uma consulta a cinco entidades para a prestar deste tipo de assessoria financeira, um procedimento que acabou por ficar com a Orey Financial.