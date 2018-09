Governo da Madeira negoceia com ANA terceira companhia aérea na rota com continente

O Governo da Madeira está a negociar com a ANA – Aeroportos de Portugal a entrada de uma terceira companhia aérea na rota regular entre a Madeira e o continente, revelou hoje o líder do executivo regional.

Esta rota é servida atualmente pela TAP e pela easyJet.

“O Governo da Madeira continua a trabalhar, afincadamente, com uma entidade que, neste âmbito, se tem portado muito bem, que é a ANA, no sentido de garantirmos a terceira companhia aérea para a Região”, revelou Miguel Albuquerque.

À margem da cerimónia de entrega das Medalhas de Mérito Turístico a 25 entidades, no Funchal, no âmbito do Dia Mundial do Turismo, Miguel Albuquerque sublinhou que esta matéria se resolve “com negociações, trabalho, determinação, capacidade e resiliência”, e não com “atos de publicidade gratuita”.