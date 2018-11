Governo da Madeira paga 1,6 milhões de euros por deixar faltar água em campo de golfe

O Governo da Madeira vai ter que pagar 1,6 milhões de euros por não ter cumprido a obrigação de disponibilizar o caudal de água necessário ao normal funcionamento do campo de golfe do Santo da Serra, de acordo com um documento publicado em jornal oficial.

O executivo da Madeira diz que isto se deve a obras que estão a decorrer na Lagoa do Santo da Serra uma situação que acabou por causar “uma acentuada degradação” do campo de golfe e “avultados prejuízos patrimoniais” ao Clube de Golfe do Santo da Serra”.

Devido a esta situação o Governo Regional viu-se obrigado a ter que encomendar “um projeto de rega adaptado às possibilidades de fornecimento de água” o que vai “obrigar à assunção de novos encargos e à necessidade de encerrar o campo por fases” implicando uma perda de receita.

O mesmo documento publicado em jornal oficial diz que o clube colocou ao executivo da Madeira “uma pretensão ressarcitória diretamente imputável ao incumprimento da obrigação contratual” de disponibilização de água.

Para evitar os tribunais o clube e o executivo, entraram num processo negocial através de um acordo de transação.