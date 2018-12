Governo de Costa altera resolução sobre Novo Hospital da Madeira

O Governo da República, liderado por António Costa, procedeu a alterações na resolução relativa ao Novo Hospital da Madeira, através de uma resolução de conselho de ministros, publicada esta segunda-feira em Diário da República.

“A presente resolução clarifica que a referida transferência orçamental inclui também um valor correspondente ao IVA à taxa legal em vigor, tendo em conta o respetivo escalonamento plurianual”, explica a resolução do conselho de ministros.

Na resolução consta que o Estado assegura “o apoio financeiro à construção” do novo hospital, e que essas verbas incluem “a assessoria à fiscalização da empreitada e equipamento médico e hospitalar”, que vão fazer parte dessa infraestrutura hospital, num custo estimado em 256 milhões de euros, sendo que 55 milhões de euros são para equipamento médico e hospitalar.

O Diário da República acrescenta que entre 2019 e 2020 será transferido 50% do total das facturas, não excedendo os 14 milhões de euros e os 21 milhões de euros previstos, a que acresce o valor do IVA. Entre 2021 e 2024, serão transferidos 50% do total das facturas após a dedução de 1/4 do valor de avaliação global a devoluto dos Hospitais Dr. Nélio Ferraz Mendonça e dos Marmeleiros”, com os limites de 15 milhões de euros, “a que acresce o correspondente valor do respetivo IVA” e “o valor de metade do IVA associado à faturação correspondente a 1/4 do valor dos imóveis”.