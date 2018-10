Governo de Espanha planeia coletar mais 10 mil milhões de euros em impostos no próximo ano

O Governo de Espanha, liderado por Pedro Sánchez, do PSOE, planeia aumentar a coleta de impostos em cerca de 10 mil milhões de euros no próximo ano. Condicionado pela meta de 1,3% de défice nas contas públicas (Sánchez pretendia aprovar uma nova meta de 1,8%, mas essa iniciativa seria travada pela maioria absoluta do PP no Senado), o Governo prepara-se para lançar uma nova estratégia fiscal que permita cumprir a promessa de avançar com um Orçamento do Estado expansionista em 2019.

De acordo com o jornal “El Economista”, o aumento da coleta fiscal já estava prevista, mas Sánchez acrescenta assim mais 3 mil milhões de euros ao valor inicialmente planeado. O Governo de Espanha pretende a que maior parte desse incremento tenha origem no imposto sobre as empresas, coletando mais 4 mil milhões de euros. O Ministério das Finanças de Espanha quer subir a taxa mínima desse imposto para 15% no que concerne a empresas que faturam mais de 8 milhões de euros por ano.

Outra medida que ainda não foi confirmada, segundo o “El Economista”, mas está a ser equacionada pelo Governo de Sánchez, consiste na “equiparação entre os rendimentos de trabalho e de capital para contribuintes acima de 140 mil euros, uma iniciativa através da qual se obteriam cerca de 1.500 milhões de euros. Ao que acrescem mais 600 milhões de euros provenientes da equiparação fiscal entre o gasóleo e a gasolina.