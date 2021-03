Governo diz que participação da TAP na Groundforce está a ser “equacionada”

Pedro Nuno Santos recordou hoje que Alfredo Casimiro absteve-se na votação que teve lugar no conselho de administração da empresa sobre a proposta de compra de equipamentos da Groundforce pela TAP que permitiu pagar os salários em atraso de 2.400 trabalhadores, com outro administrador nomeado pela Pasogal a votar contra: Gonçalo Carvalho. A proposta foi aceite com votos favoráveis dos dois administradores nomeados pela TAP e pelo presidente executivo Paulo Neto Leite, nomeado pela Pasogal.