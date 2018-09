Governo enviou nova legislação do setor para associações de taxistas

O Ministério do Ambiente anunciou que enviou hoje para as associações representativas do setor do táxi um projeto de portaria e um projeto de decreto-lei que materializam alterações à regulamentação, no âmbito das políticas de modernização do setor.

“As propostas, que estarão em audição direta até dia 27 de setembro incluem a uniformização da caracterização dos veículos, a fixação da idade limite das viaturas em 10 anos, bem como a possibilidade de suspensão do exercício da atividade por parte dos detentores de licença de táxi por um período de até um ano”, esclarece um comunicado do Ministério do Ambiente.

De acordo com essa informação oficial, “os documentos em apreciação resultam de um trabalho conjunto entre o Governo, o IMT, a ANTRAL e a FPT, no âmbito do Grupo de Trabalho informal para a Modernização do Setor do Táxi (GTMST), reflexo da estratégia do Executivo para dinamizar o papel do táxi como interveniente no ecossistema de mobilidade”.