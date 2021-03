Governo está “em condições” de avançar com a criação de Zonas Livres Tecnológicas

O secretário de Estado para a Transição Digital, André Aragão de Azevedo, afirmou esta quarta-feira que o Governo vai avançar com o processo legislativo que permitirá criar Zonas Livres Tecnológicas (ZLT), locais específicos para a demonstração e teste de novas tecnologias como a quinta geração da rede móvel (5G). A revelação foi feita no encerramento da apresentação do Acelerador 5G – Programa de Inovação Colaborativa, promovido pela NOS, Amazon Web Services (AWS) e Startup Lisboa.

“O que posso dizer é que o diploma está concluído. Esteve em fase de auscultação e estamos, neste momento, em condições de dar início ao processo legislativo formal que conduzirá em breve à aprovação do quadro legislativo que permitirá a criação de ZLT”, afirmou André Aragão de Sousa.

No evento online, que serviu para debater o 5G, o governante afirmou que a criação de ZLT, uma medida prevista no Plano de Ação da Transição Digital do Governo, “pode ser relevante para esta dinâmica de disseminação do 5G”, tal como o programa de inovação colaborativa lançado pela NOS e pela AWS.

“Esperamos, naturalmente, que a área do 5G e das telecomunicação seja também uma Zona Livre Tecnológica, em si mesmo, da inovação, da experimentação e da internacionalização dos nossos produtos serviços e empresas”, salientou André Aragão de Azevedo.

Sobre a legislação prevista, o secretário de Estado para a Transição Digital disse apenas que se trata de acomodar “um conceito de sandbox regulatória”. “Numa área particularmente regulada como é as telecomunicações, nós queremos criar condições de experimentação de prototipagem de teste”, adiantou.

Em Portugal, Matosinhos acolhe desde abril de 2019 a primeira ZLT portuguesa. As ZLT são espaços físicos ou locais específicos para a testagem de novas tecnologias. Ora, tendo em vista, o desenvolvimento de novas tecnologias em Portugal, como é o caso do 5G, o Governo decidiu criar uma estratégia nacional para a promoção de ZLT. Por isso, terá de criar um quadro legislativo que enquadre os regimes regulatórios específicos e adaptados às denominadas Zonas Livres Tecnológicas.

No mesmo evento, que também explorou as vantagens da inovação tecnológica colaborativa, além das ZLT, André Aragão de Azevedo afirmou que o Governo continua focado no desenvolvimento de digital innovation hubs. Tratam-se de redes colaborativas que incluem centros de competências digitais específicos, com o objetivo de disseminação e adoção de tecnologias digitais avançadas por parte das empresas, via desenvolvimento, teste e experimentação dessas mesmas tecnologias. A medida também está prevista no Plano de Ação para a Transição Digital.

Para o secretário de Estado da Transição Digital, tanto a criação de ZLT como os digital innovation hubs, são exemplos de como o Governo encara “o 5G como uma área e tecnologia estratégica”.

À margem da transição digital, André Aragão de Azevedo espera que Portugal tenha “um digital innovation hub muito focado em telecomunicações e em 5G, que integrará uma iniciativa de base europeia de criação de uma rede de digital innovation hubs”. No fundo, o governante garantiu que, “em Portugal, há uma aposta estratégica de um cluster de telecomunicações, alicerçada no 5G”.

Sobre o Acelerador 5G – Programa de Inovação Colaborativa, lançado pela NOS e pela AWS, para impulsionar startups com ideias e negócios que possam ser potenciados pelo 5G, Aragão de Azevedo afirmou que a transição digital faz-se “com estas pontes entre stakeholders, públicos ou privados”. O programa “propõe também exatamente isso, estabelecer pontes entre entidades, estimular a a capacidade de incorporação de inovação e de tecnologia em novos modelos de negócio”.