Governo já enviou anteprojeto das Grandes Opções do Plano de 2019

O Governo remeteu hoje ao Conselho Económico e Social (CES) o anteprojeto das Grandes Opções do Plano (GOP) de 2019, com vista à obtenção do necessário parecer, anunciou hoje um comunicado do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.

“Este documento apresenta as principais linhas de orientação estratégica para o último ano da legislatura, em estreita articulação com a estratégia de médio prazo preconizada nos seis pilares do Programa Nacional de Reformas: qualificação dos portugueses; promoção da inovação na economia portuguesa; valorização do território; modernização do Estado; redução do endividamento da economia; e reforço da coesão e igualdade social”, esclarece o referido comunicado.

Segundo o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, “as GOP fazem uma síntese dos principais resultados alcançados com a implementação da estratégia definida pelo Governo e apresentam ainda algumas das novas medidas a executar em 2019”.