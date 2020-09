Governo já identificou 15 mil imóveis para a bolsa pública de habitação acessível

O Conselho das Finanças Públicas alinha as estimativas com o Governo para o défice deste ano e estima uma trajetória descendente para os próximos quatro anos. No entanto, o cenário não tem ainda em conta novas medidas, como as que poderão resultar do Orçamento, nem os fundos de Bruxelas e enumera vários riscos, entre os quais o Novo Banco e a TAP.