Governo mantém meta do défice em 0,2% apesar da UTAO apontar para 0,5%

O Ministério das Finanças já veio em comunicado rebater a tese da UTAO que aponta para o um défice de 0,5% em 2019, em vez da meta de 0,2% inscrita pelo Governo na proposta de Orçamento de Estado para 2019.

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), diz que tendo em conta as “medidas temporárias e/ou não recorrentes” [que constam da proposta de OE para 2019] a UTAO considera que “a trajetória de consolidação em direção ao objetivo de médio prazo subjacente à proposta do Orçamento do Estado para 2019 apresenta um risco de desvio significativo ainda mais evidente face ao ajustamento anual recomendado para o saldo estrutural”.

Na apreciação preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2019, enviada na segunda-feira ao Parlamento, a UTAO aponta para um défice de 0,5% em 2019, em vez do défice de 0,2% previsto pelo Governo no documento do OE para o próximo ano e não vê qualquer ajustamento estrutural nas contas públicas.

O Ministério das Finanças esclarece em comunicado que “o Orçamento do Estado estipula em cada ano os limites máximos de despesa e que são autorizados no mapa da Lei. Tal como é efetuado todos os anos, estes limites legais são utilizados para uma outra análise, que consiste em fazer uma estimativa da execução da despesa”. Portanto, e “deste ponto de vista, o ajustamento feito em 2019 é igual ao que foi feito em 2018, e semelhante ao que tem sido prática em todos os Orçamentos do Estado”, argumenta o ministério de Mário Centeno.

“O valor desta estimativa serve de ponto de partida para a determinação da estimativa do saldo orçamental das Administrações Públicas em Contabilidade Nacional (a metodologia relevante para a estimativa do valor do saldo orçamental segundo o Sistema Europeu de Contas) e que em 2019 se estima em -0,2% do PIB”, reafirma o Governo de António Costa.

O Ministério das Finanças reitera que “este é um procedimento normal na definição do objetivo de política orçamental para o saldo das Administrações Públicas em cada ano e que as estimativas apresentadas são consistentes com o enquadramento legal e com as prioridades políticas definidas no relatório do Orçamento do Estado.