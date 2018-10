Governo nega aumento de 10 euros para toda a Função Pública

O Ministério das Finanças negou esta quinta-feira uma subida de 10 euros para todos os trabalhadores da Função Pública no próximo ano, de acordo com uma notícia avançada pelo jornal “Público”.

Uma fonte oficial do gabinete de Mário Centeno disse ao matutino: “O Ministério das Finanças nega que esteja a estudar aumentos de dez euros para toda a função pública”.

As negociações ainda não estão fechadas, mas o valor que está a ser discutido o contexto do Orçamento do Estado para 2019 dá prioridade aos salários mais baixos na Função Pública. Os ordenados na faixa dos 600 euros terão aumentos maiores, garantindo que nenhum funcionário público ganhe menos do que 635 euros

Entre este montante e os 835 euros, os aumentos podem atingir os 10 euros. A estes cenários em negociação junta-se ainda a possibilidade de um aumento de 10 euros para o universo total dos funcionários públicos, revelou ao “Jornal Económico” fonte próxima ao processo negocial.