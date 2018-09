Governo negoceia reforço do serviço da Fertagus a Setúbal

A negociação em curso da concessão da operadora ferroviária Fertagus passa pelo reforço do serviço da transportadora à cidade de Setúbal.

A revelação foi feita hoje por Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas, na audição na Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, que acabou há minuto na assembleia da República.

“Está em curso um processo de renegociação no âmbito da concessão, nomeadamente por causa dos aumentos da taxa de utilização da infraestrutura, da não atualização de tarifas e por medidas de política pública que nós entendemos positivas. O reforço do serviço a Setúbal é um dos desígnios e outro é a integração daquele serviço Fertagus no contexto dos apoios à mobilidade, nomeadamente no contexto dos passes sociais”, garantiu Pedro Marques.