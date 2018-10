Governo nomeia deputado socialista Carlos Pereira para administração da ERSE

O deputado madeirense do PS Carlos João Pereira foi indigitado para vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), liderado por Cristina Portugal. O socialista e ex-presidente do PS Madeira é vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito às Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade.

Carlos Pereira será ouvido esta quarta-feira, às 10 horas, na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, segundo indica o calendário parlamentar. A audição foi agendada pela obrigatoriedade expressa na lei-quadro das entidades reguladoras, que estipula que os candidatos sejam ouvidos pelos deputados antes de ocuparem o cargo.

Licenciado em Economia e com duas pós graduações em Economia Rural e Gestão do Turismo, o madeirense irá substituir Alexandre Santos, antigo vogal do Conselho de Administração cujo mandato chegou ao fim. O socialista é o segundo nomeado pelo o atual governo para a administração do regulador de energia, depois da antiga adjunta do secretário de Estado Jorge Seguro Sanches, Mariana Oliveira.

