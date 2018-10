Governo prepara transferência de cobrança de custas e coimas judiciais para o fisco

A Autoridade Tributária (AT) vai passar a fazer a cobrança coerciva das custas processuais, multas, coimas ou de outras quantias (acrescidas dos respetivos juros de mora) decididas em processos judiciais, retirando estas competências dos tribunais. A medida consta de uma proposta de lei do Governo que está a ser avançada pela TSF que dá conta que o diploma já está no Parlamento para avaliação dos deputados.

Esta proposta, segundo a TSF, prevê que as novas regras entrem em vigor um mês depois da publicação do diploma, aplicando-se apenas “às execuções que se iniciem a partir dessa data”. Em causa está a cobrança por parte da AT de “custas, multas, coimas e outras quantias cobradas em processo judicial, e outras sanções pecuniárias fixadas em decisões administrativas, sentenças ou acórdãos relativos a contraordenações ou multas”.

O Executivo argumenta que a cobrança das custas pelo fisco, por via do processo de execução fiscal, já existe, com sucesso, na justiça fiscal e administrativa. O Governo pretende agora alargar esta competência da AT às custas, multas, coimas e outras sanções em dinheiro que venham a ser decididas pelos tribunais e que entrem em processo coercivo (aplicado aos devedores quando não pagam voluntariamente).

Esta medida prevê ainda que o fisco fica também encarregado de cobrar os juros de mora devido. Ou seja, o Ministério Público terá de fazer chegar à AT por via eletrónica a certidão de liquidação assim como a decisão do tribunal para o fisco dar seguimento ao processo.

De acordo com o diploma, citado pela TSF, a transferência das cobranças de créditos das custas judiciais dos tribunais comuns “permitirá direcionar a atividade dos oficiais de justiça para a tramitação dos processos executivos”, contribuindo assim “para a diminuição” das pendências.

Sobre este argumento avançado pelo Executivo liderado por António Costa, o presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais fala em descredibilização dos tribunais ainda que admitindo que o fisco pode ser mais rápido, mas isso acontece porque “têm meios humanos, ferramentas e competências”. Em declarações à TSF, Fernando Jorge critica esta transferência de competências, que devia ser da justiça, para fora dos tribunais, “descredibilizando perante a opinião pública o sistema judicial”.