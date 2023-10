Todos os inquilinos que tenham rendimentos até ao 6º escalão do IRS e cuja taxa de esforço seja acima dos 35% vão receber um aumento do apoio à renda de 4,94%.

27 Outubro 2023, 19h00

O Governo aprovou o reforço do apoio às rendas, mas sem travar o aumento das mesmas por parte dos senhorios em 2024. A medida foi anunciada no briefing do Conselho de Ministros, pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e detalhada pela ministra da Habitação, Marina Gonçalves.

Desta forma, todos os inquilinos que tenham rendimentos até ao sexto escalão do IRS e cuja taxa de esforço seja acima dos 35%, onde se encontram abrangidas pelo menos 185 mil famílias vão receber um aumento do apoio à renda de 4,94%.

A ministra da Habitação revelou que este apoio existe em função daquilo que é a aplicação do coeficiente legal da aplicação das rendas, tendo efeitos no próximo ano

