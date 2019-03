Governo Regional dá apoio de 800 mil euros à Orquestra Clássica da Madeira

O Governo Regional decidiu atribuir 800 mil euros à Orquestra Clássica da Madeira, justificando o montante com o relevante papel de promoção da música e na formação de jovens músicos realizado pela instituição.

O conselho de governo decidiu ainda dar autorização à celebração do arrendamento da Casa do Pico Ruivo à Associação dos Terrenos das Serras da Freguesia da Ilha. No local vão passar a funcionar uma cafetaria, a

comercialização de artesanato local e de outros materiais para realização de atividades de âmbito cultural e educação ambiental.

O Governo da Madeira decidiu ainda declarar de utilidade pública, com carácter de urgência, a expropriação das parcelas dos bens imóveis necessárias à execução dos emboquilhamentos do Túnel do Pedregal. aqui estão também incluídas infraestruturas acessórias localizadas no Sítio da Pedregal e no Sítio da Ribeira da Varanda.

Estas intervenções enquadram-se nas obras de recuperação da Levada do Norte – Lanço Sul – Túnel do Pedregal que serão realizadas pela Águas e Resíduos da Madeira (ARM).