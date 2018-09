“Governo Regional tem cedido a pressões de grupos económicos e a prova está no ferry”, afirma JPP

Ler mais

O JPP diz que o Governo Regional tem cedido a pressões de grupos económicos e uma prova disso está no recuo da promessa do executivo de ter o ferry o ano inteiro na Madeira.

O líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa, comprometeu-se esta sexta-feira a divulgar toda a documentação que o partido solicitou à Direção Geral da Concorrência da União Europeia relativamente à operação ferry.

A divulgação destes documento tem por objetivo “dar credibilidade e fundamento” à missão do JPP em fiscalizar as medidas do executivo madeirense, refere Élvio Sousa, que denuncia os “entraves e obstáculos” do Governo Regional na entrega desse documentação solicitada pelo partido.

“Consideramos que a população precisa saber toda a verdade sobre o processo da ligação ferry e o Juntos pelo Povo compromete-se a fazê-lo”, afirmou.

Para o líder parlamentar o governo “tem cedido” a pressões de grupos económicos e que o retrocesso feito, pelo executivo, que queria o ferry o ano inteiro, e que acabou por reduzir esta operação a três meses, é uma prova disso mesmo.