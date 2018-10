Governo Regional vai aprovar ampliação do Centro de Saúde da Nazaré

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou que no conselho de governo, desta quinta-feira, vai aprovar a ampliação do Centro de Saúde da Nazaré.

“Esta obra é muito importante. Este é um dos centros que precisa de ser ampliados. até ao final do mês vamos concretizar o lançamento do concurso do Novo Hospital”, afirmou o governante.

Durante a apresentação do plano do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) que visa erradicar a Hepatite C, na Região Autónoma, o governante salientou a importância de se continuar a aposta nos cuidados primários, com o intuito de prevenir a doença e poupar custos a montante e a jusante.

“Temos de ter uma população educada para a saúde. Esta é a base”, salientou

O líder do executivo madeirense elogiou a Madeira por em diversas áreas da saúde “ter sido inovadora” por os seus profissionais terem além da “competência técnica”, têm o sentido de risco e inovação.

“As características da nossa terra permite essa inovação e este projectos de vanguarda e melhorar os cuidados de saúde”, reforçou Albuquerque.

Já Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, disse que o projeto, que visa erradicar a Hepatite C, vem de encontro à estratégia do executivo regional para os cuidados da promoção da saúde e da prevenção da doença.

O responsável pela tutela da Saúde regional referiu que este projeto permite poupar muito dinheiro, caso a Hepatite C, seja identificada no tempo certo visto ser uma doença curável.