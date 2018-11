Governo responde a Bruxelas: “Vale a pena comparar previsões com resultados”

O primeiro ministro português, António Costa, respondeu esta sexta-feira à Comissão Europeia (CE) sobre o pessimismo relatado por Bruxelas nas previsões de crescimento da economia portuguesa e do défice do próximo ano. Através da sua conta pessoal do Twitter, o líder do Executivo presentou uma tabela na qual compara as previsões com os resultados obtidos por Portugal nos anos anteriores.

Sobre as previsões económicas da Comissão Europeia, ontem divulgadas, vale a pena comparar as previsões feitas em anos anteriores com os resultados obtidos. pic.twitter.com/kvjafaNhPv — António Costa (@antoniocostapm) November 9, 2018

Esta quinta-feira, Bruxelas publicou as suas estimativas através do documento “Autumn 2018 Economic Forecast”, no qual apontava para um abrandamento do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 1,8% em 2019, abaixo dos 2% das previsões de verão e dos 2,2% previstos pelo Governo.

“O PIB em Portugal aumentou 2,3% face ao primeiro semestre de 2018, impulsionado principalmente pela forte procura interna e em linha com as previsões intercalares de verão”, diz a CE, acrescentando que “o crescimento do PIB deverá moderar-se ligeiramente no segundo semestre do ano, principalmente devido à desaceleração da procura externa. No geral, o PIB deverá crescer 2,2% este ano, abaixo dos 2,8% em 2017”, refere o relatório.