Governo faz três anos. Eleições no horizonte já pressionam relações com a esquerda

A 26 de novembro de 2015, António Costa tomava posse como primeiro-ministro, perante um Presidente reticente sobre a estabilidade da solução governativa e a crença da oposição de que ‘geringonça’ não seria sustentável. Três anos volvidos, o cenário é bem diferente: com pontos de tensão ultrapassados, as dúvidas sobre o apoio dos partidos à esquerda que suportam a maioria no parlamento dissiparam-se e António Costa prepara-se para fechar um ciclo, com o rótulo do líder que negociou e aprovou quatro Orçamentos do Estado com a esquerda.

No entanto, com as eleições do próximo ano mais próximas do horizonte, os partidos procuram capitalizar as suas conquistas e as relações de poder podem mudar.

“As propostas de alteração do orçamento dizem tudo sobre este tema e também das relações com a direita. Vai existir uma demarcação e tentativa de capitalização por parte dos restantes partidos do que ‘conseguiram’ deste acordo. Mas também desafios ao PS sobre o futuro”, avalia o politólogo e investigador coordenador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, António Costa Pinto.

O politólogo defende que o eleitorado de esquerda será confrontado com uma novidade e o eleitorado do BE e do PCP com maior incerteza, ainda que realce que os estudos revelam alguma estabilidade na intenção de voto. “Mas mais uma vez a contaminação de fatores económicos e outros mais conjunturais também serão importantes, a começar pela situação do principal partido de oposição, o PSD”, explica.

É com este enquadramento que considera “muito difícil” para o primeiro-ministro conseguir capitalizar a retoma económica numa maioria absoluta. “À esquerda o BE e o PCP jogam aí muito. Mas o próprio PS, ao declarar que sempre procurará acordos e diálogo à sua esquerda está a ser prudente. Agora parte da estabilidade política vai depender do tipo de crescimento eleitoral do PS, ou seja, será ele feito à custa da descida do BE e do PCP? Ou um pouco de tudo, com o PSD a contribuir também?”, salienta.

“De uma forma ou de outra, a formação deste governo ‘desdramatizou’ para surpresa de muitos a clivagem PS versus partidos à sua esquerda. Mas mais uma vez vale a pena salientar o peso da conjuntura económica. Se ela mudar a situação complica-se”, acrescenta.

Do “esforço adicional” à dinamização da democracia

Há três anos, António Costa dizia no discurso de tomada de posse que o resultado das eleições legislativas de 4 de outubro confrontava “todos os agentes políticos com uma dupla responsabilidade”.

“Por um lado, a todos exige um esforço adicional de diálogo e compromisso, de modo a que seja possível assegurar um governo coerente, estável e duradouro. Por outro lado, o respeito do sentido claro da votação popular exige que o Governo assuma como sua linha de orientação a mudança das políticas”, defendia.

Esta sexta-feira, dia 22 de novembro, em conferência de imprensa garantia que “se tivesse de sintetizar numa frase o balanço da atividade destes três anos, diria que o Governo contribuiu para a recuperação da confiança dos portugueses, através de mais crescimento, mais e melhor emprego, e maior igualdade, tendo contas certas e tendo recuperado a credibilidade internacional do País”.

“Esta solução política que foi possível construir há três anos dinamizou a nossa democracia, deu-lhe mais vida, alargou o leque de opções dos portugueses e a representação dos portugueses na ação governativa, e isso contribuiu decisivamente para afirmar uma alternativa e demonstrar que é possível governar de uma forma diferente, tendo melhores resultados”, acrescentou.

António Costa Pinto considera que “este governo foi uma resposta de grande inovação do PS a uma relativa derrota eleitoral”, o que se refletiu numa alteração da configuração da formação de governos em Portugal e eliminando “a vantagem da direita, que formava sempre governos de maioria em coligação, perante um PS de governos minoritários e complexos”.

“De uma penada, o PS conseguiu inverter a tendência para o declínio eleitoral e abrir uma polarização esquerda-direita dominada por ele. Só por isso ficará na história da democracia portuguesa”, defende.

Atribui, no entanto, especial relevância à dinâmica financeira e económica para sustentar a capacidade de negociação e estabilidade do Governo com os partidos à esquerda. “Ainda estamos a alguns meses das eleições, mas só o facto de se estar a discutir a (pouco provável) maioria absoluta do PS diz tudo. As novidades de reconversão talvez venha da direita, que tem uma representação “congelada” desde a consolidação democrática”, diz.