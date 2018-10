Governo vai agravar imposto sobre carros das empresas

Os carros das empresas vão pagar mais impostos a partir de 2019, que dependendo do valor das viaturas pode ser de 50%, de acordo com a edição desta segunda-feira, 15 de outubro, do “Jornal de Negócios”. Segundo a versão preliminar do Orçamento de Estado para o próximo ano a que o diário de economia teve acesso, os veículos com um custo de aquisição inferior a 25 mil euros, a taxa passa de 10% para 15%.

No caso de carros com um custo de aquisição igual ou superior a 35 mil euros, a taxa passa de 35% para 37,5%. O Código do IRC prevê a aplicação de tributações autónomas a uma série de situações, desde as despesas não documentadas em geral, às de representação ou às despesas que estejam relacionadas com viaturas ligeiras de passageiros, motos e motociclos.

As tributações autónomas são uma forma de penalização sobre determinadas despesas das empresas que o Fisco entende que podem ter, na prática, a natureza de rendimentos encapotados. Deste modo, acabam por ser uma espécie de compensação por eventuais fraudes fiscais.