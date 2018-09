Governo vai aumentar orçamento das Forças Armadas em 1,6 mil milhões de euros

As Forças Armadas vão ter um reforço financeiro de 1,6 mil milhões de euros devido ao aumento do orçamento da Lei da Programação Militar (LPM) por parte do Governo, que irá vigorar entre 2019 e 2030, revela o “Correio da Manhã” (CM), na edição desta sexta-feira, 21 de setembro.

Com este valor as forças militares vão ter uma verba total superior a 4,7 mil milhões de euros para fazer face às despesas com o reequipamento, que inclui a compra de seis aviões e a construção de sete novos navios. A proposta da LPM vai ser debatida esta sexta-feira, no Conselho Superior de Defesa Nacional, que será presidido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Esta proposta já foi aprovada na passada terça-feira no Conselho Superior Militar e tudo indica que esta sexta-feira volte a ter um ‘sim’, e irá assim aumentar em quase 47% o orçamento da LPM, face aos cerca de 3,2 mil milhões de euros que se encontram na atual lei.