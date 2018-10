Governo vai poder assumir passivos da Parpública

A proposta de Orçamento do Estado para 2019, aprovada ontem, dia 13 de outubro, em Conselho de Ministros, prevê que o Governo fique autorizado, através do membro responsável pela área das finanças, a assumir passivos da Parpública – Participações Públicas (SGPS), S. A..

A assunção destes passivos da Parpública será efetuada em contrapartida

da extinção de créditos que esta empresa pública detenha sobre o Estado, adianta o referido documento.

Recorde-se que ‘holding’ estatal Parpública tem vindo a reduzir os seus passivos nos últimos tempos, tendo baixado de 9.393 milhões de euros no final do primeiro semestre do ano passado para 8,287 milhões de euros no final do exercício e para 7.604 milhões de euros no final do primeiro semestre deste ano.