Grândola baixa IMI em 2019

A Câmara de Grândola aprovou orçamento de 28,6 milhões de euros e a redução do IMI para 2019.

A Câmara Municipal de Grândola aprovou hoje, dia 25 de outubro, o orçamento para o ano de 2019, no valor de 28,6 milhões de euros. Na mesma reunião de Câmara foi aprovada a proposta de redução do IMI para 0,36.

António Figueira Mendes – Presidente da Câmara Municipal de Grândola, refere que “já em 2014 tínhamos reduzido de 0,40 para 0,38 e em 2016 voltámos a reduzir para 0.37″.

“Tendo em conta a estabilidade financeira que alcançámos, propusemos uma nova redução para o ano de 2019”, referindo que, “apesar desta medida implicar uma perda de receitas municipais, é de grande importância para as famílias… mas só é possível porque temos tido uma gestão financeira rigorosa e equilibrada”.

A proposta foi aprovada por maioria, com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, e vai igualmente ser submetida à apreciação e votação da Assembleia Municipal.

O Presidente da Câmara Municipal, António Figueira Mendes, refere que “O Orçamento que apresentamos para 2019 direciona mais de 10 milhões para a realização de investimentos estruturantes no Concelho, que começámos a preparar no anterior mandato”, diz acrescentando que “este forte investimento, que poderá vir a ser reforçado com mais fundos comunitários e com recurso a auto financiamento, está a tornar possível a concretização de obras de grande envergadura, que contribuirão de forma significativa para a dinamização da economia local, reforço da coesão social, e melhoria da qualidade de vida da população.”

Das intervenções e ações previstas nas Grandes Opções do Plano e do Orçamento para 2019, “destaca-se no âmbito do desenvolvimento da economia local e da criação de emprego, o forte investimento na construção de infraestruturas na Zona Industrial Ligeira – para dar resposta ao tecido empresarial local e regional e continuar a atrair grandes investimentos nacionais e estrangeiros, o reforço do trabalho de promoção e valorização dos produtos endógenos, e a realização de novos cursos de formação profissional na área da aeronáutica e turismo”, refere a autarquia alentejana.

A proposta de orçamento para 2019 foi aprovada por maioria, com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista e do Vereador do Movimento Grândola Melhor, e vai agora ser submetida à apreciação e votação da Assembleia Municipal.