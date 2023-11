Financiamento com maturidade de três anos e meio “permitirá acelerar a conclusão dos projetos de energias renováveis em desenvolvimento na Polónia, mercado responsável por quase metade do pipeline do Grupo Greenvolt”, refere a empresa em nota enviada esta quinta-feira à comunicação social.

9 Novembro 2023, 11h02

A Greenvolt Power contratou uma linha de crédito “revolving” (renovável) de 90 milhões de euros com o norueguês DNB Bank e com o polaco mBank tendo em vista a aceleração dos projetos detidos na Polónia.

De acordo com a Greenvolt, a “operação de financiamento ao sector das energias renováveis” hoje anunciada “é pioneira na Polónia”.

O DNB Bank, o maior banco da Noruega, e o mBank serão responsáveis, respetivamente, por 50 e 40 milhões de euros do global financiado.

Adrian Góralski, Diretor, M&A e project finance da Greenvolt Power, a subsidiária do Grupo Greenvolt para os projetos de energias renováveis de larga escala, releva as sinergias entre as várias partes envolvidas no processo de financiamento.

“Estamos muitos satisfeitos pelo trabalho desenvolvido entre as equipas do Grupo Greenvolt, o DNB Bank e o mBank para concluir uma operação de financiamento pioneira no sistema financeiro polaco”, refere Adrian Góralski, Diretor, M&A e project finance da Greenvolt Power, a subsidiária do Grupo Greenvolt para os projetos de energias renováveis de larga escala.

Citado na mesma nota, João Manso Neto, CEO do grupo Greenvolt, classifica o financiamento como “uma alavanca”, visto que “permitirá à Greenvolt Power acelerar o desenvolvimento dos inúmeros projetos em curso na Polónia”, enquanto “assegura a necessária flexibilidade para a concretização da estratégia de rotação de ativos”.

Em maio, a Greenvolt Power fez saber que ia reforçar a capacidade de geração de energia renovável na Polónia.

Em causa estava a “solução híbrida pioneira neste mercado”, unindo “três tecnologias num mesmo ponto de acesso à rede, adicionando à energia eólica a energia obtida via a irradiação solar complementada pela implementação de um sistema de baterias”.