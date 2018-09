Greve dos enfermeiros provoca adiamentos no bloco operatório e consulta externa na Madeira

Ler mais

A greve dos enfermeiros está a provocar adiamentos nas cirurgias do Bloco Operatório e ainda na Consulta Externa, avança Juan Carvalho, presidente do Sindicato dos Enfermeiros da Madeira.

Pelo que é possível apurar com a adesão a 100% está a ortopedia nascente do 7º lugar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, a ortopedia poente do 6º andar, e a cirurgia do 2º andar, diz o sindicalista.

O Hospital João de Almada tem uma adesão de 80%, o dos Marmeleiros fica nos 75%, enquanto que os cuidados primários registam uma adesão de 52%, números que incluem os centros de saúde.

Juan Carvalho realça ainda que o serviço de Hematooncologia, acabou por furar a greve, referindo que este funciona normalmente.

“Ainda temos alguns serviços por apurar portanto pode existir uma variação acentuada nos números de adesão à greve”, explica Juan Carvalho.

Contudo pelos números já apurados o dirigente sindical mostra-se “satisfeito” embora adiante que “poderiam ser melhores”, quando comparamos com a adesão registada noutras greves na Madeira.