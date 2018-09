Greve e concentração de protesto no grupo Ibersol dia 21 de setembro

Os trabalhadores das empresas do grupo Ibersol, o maior grupo de restauração nacional, vão estar em greve no próximo dia 21 de Setembro devido à precariedade dos vínculos laborais e para reivindicar melhores salários, carreiras profissionais, pagamento de trabalho suplementar e dois dias de descanso semanal consecutivos, revela a CGTP.

“Os trabalhadores das empresas do grupo Ibersol, o maior grupo de restauração nacional, com marcas como a Pizza Hut, Burger King, KFC, Pans, O Kilo, Pasta Caffé, Sol, entre outras, vão estar em greve e vão concentrar-se junto à sede da empresa, na Praça do Bom Sucesso, no Porto, a partir das 10 horas”, revela a intersindical, em comunicado.

Segundo a CGTP, os trabalhadores estão em luta contra a precariedade dos vínculos laborais, por melhores condições de vida e de trabalho e exigem melhores salários, carreiras profissionais, bem como atualizações de categorias. na lista de reivindicações consta ainda o pagamento de trabalho suplementar, igualdade de tratamento na atribuição de prémios, dois dias de descanso semanal consecutivos, alteração de regulamentos que discriminam e penalizam gravemente os trabalhadores e passagem a efetivos dos trabalhadores com vínculos precários.