Greve na função pública condiciona e encerra serviços de saúde na Madeira

A greve da Função Pública, que se realiza esta sexta-feira, está a condicionar a prestação de alguns serviços de saúde na Madeira, e já provocou o encerramento de outros serviços, de acordo com o Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

O mesmo organismo recomenda que os utentes contactem previamente os serviços do SESARAM, caso necessitem de consulta, tratamento e colheitas para análise, no sentido de se avaliara viabilidade do atendimento.

O SESARAM confirma que esta sexta-feira, devido à greve os serviços de colheitas nos Centros de Saúde, Consulta Externa e Laboratório de Patologia Clínica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, estão encerrados.

Devido a isso o SESARAM recomenda que os utentes contactem os serviços na próxima semana no sentido de se reagendar as colheitas.

Os serviços mínimos estão assegurados, diz o Serviço Regional de Saúde, que diz que vai fazer os possíveis para minimizar os impactos da greve, sem o prejuízo da mesma.