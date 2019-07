“Gringos e latinos podem fazer muito dinheiro”. Irmão de Escobar convida Musk para criar empresa de marijuana

O irmão do conhecido traficante de droga Pablo Escobar, Roberto Escobar, escreveu uma carta a Elon Musk com um pedido insólito. O propósito da carta? Começar um negócio juntos, no ramo da marijuana, com o nome Elon Escobar Drugs Inc, noticia a TMZ.

A carta tem a data de 19 de julho mas só foi divulgada no passado domingo, 21 de julho. Roberto Escobar começa a carta a apelidar Elon Musk, o criador da Tesla, de ‘La Mosca’, por a articulação do nome se assemelhar a ‘mosca’.

“Foi o primeiro carro em que o Pablo e eu traficámos drogas, do Peru até à Colômbia. Ainda hoje conduzo esse carro”, afirma Escobar na carta.

“Eras um bebé quando eu estava a governar o mundo. Mais poderoso que qualquer presidente, de qualquer país”, continua Roberto Escobar na carta divulgada pelo TMZ.

No mesmo documento, Escobar propõe três soluções para resolver os conflitos entre os dois. “Gosto de ti, pareces um gringo esperto. Gringos e latinos, juntos, podem fazer muito dinheiro, por isso não vamos gastar tempo, Elon”, continua a carta.

Os conflitos começaram quando Escobar acusou um funcionário da Tesla de roubar a ideia para um lança-chamas, em nome do próprio Musk. Segundo o mesmo, a ideia data de 2017, apesar de só este ano ter colocado à venda o produto, o qual teve de reduzir o preço para ser mais competitivo.

A primeira opção de Elon é falar com o presidente Donald Trump para conceder perdão a Robert Escobar. “Gostaria de ir aí [aos Estados Unidos da América] e construir uma empresa contigo com o nome ‘Escobar Musk Enterprises’ e ajudar a tornar a Tesla rentável, de forma legal”, esclarece. “É fácil para ti. Vamos ganhar muito dinheiro. Podes descansar”, concluí a primeira hipótese.

Além de tornar a Tesla rentável, outra opção é criarem uma empresa médica de marijuana, ou uma empresa farmacêutica dedicada a este produto. O nome? Elon Escobar Drugs Inc. “Sei que gostas de fumar. Eu e o Pablo também fumávamos”, refere a carta. “Agora já podemos vender droga legalmente, meu amigo, e eu sei tudo sobre isso”, sublinha Roberto Escobar. “É um negócio fácil”, continua.

A terceira opção não existe, “apenas as duas primeiras”. “Faça estas duas coisas e estamos bem, meu amigo”, esclarece Roberto, indicando que não são opções mas sim obrigações que Elon Musk tem de cumprir, de forma a ser perdoado pela situação do lança-chamas.

A realização das duas primeiras opções “resolverá quaisquer problemas que tenhamos”, reafirmou. O irmão do antigo barão da droga de Medellín, na Colômbia, terminou a carta a afirmar “estou à espera”, dando a entender que a única solução de Musk é responder e aceitar os termos impostos.