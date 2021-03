Groundforce. Casimiro pagou 3,6 milhões pela empresa em 2018 depois de ter recebido 7,6 milhões desde 2012

“A Imperial enquadra de forma perfeita todos os requisitos que procurávamos: é uma empresa especialista em chocolate, muito querida e enraizada em Portugal, com marcas de qualidade e tradição, com sabores únicos, com uma sólida estrutura de fabrica, uma boa abordagem ao mercado e com um portfólio complementar ao da Chocolates Valor”, adiantou o presidente executivo da empresa espanhola.