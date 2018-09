Grupo Bimbo compromete-se a usar 100% de energia renovável até 2025

Ler mais

O Grupo Bimbo, que ser o maior grupo panificador do mundo, anunciou o seu compromisso em utilizar energia elétrica 100% renovável a nível global até 2025, tornando-se a primeira empresa do México e da América Latina a aderir à ‘RE100’.

Segundo um comunicado da empresa, esta é “uma iniciativa global, em colaboração com a The Climate Group e a CDP, em que as empresas mais importantes do mundo se comprometem ao uso de energia elétrica 100% procedente de fontes renováveis”.

O anúncio foi feito durante o ‘The Climate Week Nova York’, onde o Grupo Bimbo se comprometeu a abastecer-se de energia limpa nos 32 países onde opera, através de um ou vários esquemas de soluções energéticas, tais como: ‘Power Purchase Agreements’ (PPA), compra de certificados de Energia Renováveis (REC ou GO), investimento para geração distribuída e compra de energia limpa direta, entre outros.

“Comprometermo-nos a transformar a nossa operação em 100% renovável é um passo muito importante para construir uma empresa sustentável, altamente produtiva e plenamente humana. Com operações em 32 países, este é um desafio que assumimos com clara convicção e responsabilidade de forma a contribuir para um planeta melhor, a pensar nas gerações presentes e futuras.” – defendeu Daniel Servitje, presidente e diretor-geral do Grupo Bimbo

Jorge Zárate, diretor global de Operações do Grupo Bimbo e líder da iniciativa ambiental da empresa, acrescentou que “como empresa global, temos o firme compromisso de trabalhar todos os dias com um elevado sentido de responsabilidade ambiental”.

“Esta iniciativa faz parte da nossa estratégia de energia renovável, que iniciámos em 2012 com a inauguração do parque eólico Piedra Larga e consolida-se com este importante compromisso global. Hoje, somos a primeira empresa no México e também na América Latina a unir-se à RE100. Esperamos que no futuro sejamos muitas mais empresas da região a unir-se a este grande projeto recorrendo a fontes limpas”, ambiciona o referido responsável.

O parque Eólico Piedra Larga no México fornece energia elétrica a fábricas e a alguns dos escritórios no país. Este ano, foi inaugurado também no México a “Bimbo Solar”, com diversos sistemas sob o esquema de geração distribuída através de painéis solares.

No passado mês de abril, a empresa anunciou que em 2019 será 75% renovável a nível mundial, depois de assinar um acordo para um parque eólico de 100 MW, que irá transformar a operação dos Estados Unidos em 100% renovável, alcançando no total, uma redução de 440.000 de toneladas de CO2 por ano globalmente. Estas iniciativas juntam-se a outras que já se encontram em funcionamento em países como a Colômbia ou Espanha.

“Com a adesão do Grupo Bimbo à ‘RE100’, a empresa reforça uma vez mais o seu compromisso com o meio ambiente e a sociedade, entendendo o seu papel como agente de mudança para criar valor a longo prazo, com ações e políticas orientadas a proteger o planeta e o bem-estar das pessoas”, destaca o comunicado da Bimbo.

“Este é um começo emocionante para a ‘RE100’, uma vez que incorporámos membros de novas geografias como o México e a América Latina. Felicitamos o Grupo Bimbo pela sua liderança na procura de soluções de energia renovável para cada um dos seus países e esperamos incentivar muitas mais empresas a participar”, adiantou Mike Peirce, diretor de alianças corporativas do The Climate Group.

O Grupo Bimbo conta com 202 fábricas e mais de 1.800 centros de vendas estrategicamente localizados em 32 países da América, Europa, Ásia e África.

As principais linhas de produtos incluem: pão de forma, bolos, bolachas, madalenas, ‘muffins’, ‘bagels’, tortilhas, ‘snacks’ salgados e confeitaria, entre outros, num total de mais de 13 mil produtos.

O grupo tem uma das maiores redes de distribuição do mundo, com mais de três milhões de pontos de venda, perto de 58 mil rotas e mais de 141 mil colaboradores.

As suas ações estão cotadas na Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sob o símbolo Bimbo.

Liderado pelo ‘The Climate Group’ em associação com a CDP, a ‘RE100’ é uma iniciativa de colaboração que reúne as empresas mais influentes do mundo comprometidas com 100% de energia renovável.

Os membros da ‘RE100’, incluídas nas empresas da ‘Global Fortune 500’, operam em vários setores, desde a tecnologia de informação até à produção de automóveis. Juntos, alertam os políticos e investidores a acelerar a mudança para uma economia baixa em carbono.