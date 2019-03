Grupo de Contacto volta a debater a Venezuela

O encontro do Grupo de Contacto que terá esta quinta-feira lugar na capital do Equador vai mais uma vez tentar estabelecer uma ponte de diálogo entre as duas partes, mas nenhum comentador crê que semelhante coisa venha a ser possível.

O encontro será copresidido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Equador, José Valencia, e pela chefe da diplomacia da União Europeia Federica Mogherini e ali estarão presentes Portugal (através de Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros), Alemanha, Espanha, França, Itália, Holanda, Reino Unido e Suécia. Do lado da América Latina, Equador, Bolívia, Costa Rica, Chile, Uruguai e São Cristóvão e Nevis confirmaram a sua participação. Também a Comunidade do Caribe (Caricom) estará representada.

Do primeiro encontro do grupo em fevereiro passado, em Montevideu (Uruguai), saiu um documento, subscrito pela maioria dos participantes, que pedia a realização de eleições livres na Venezuela. O ambiente político que entretanto evoluiu na Venezuela não permite imaginar-se essa realização, pelo que o Grupo de Contacto terá que escalonar as suas prioridades de outra forma.

Os analistas afirmam que, como o grupo não é reconhecido como interlocutor junto do regime de Nicolás Maduro, ser-lhe-á muito difícil conseguir na prática contribuir para a pacificação do país ou mesmo para a promoção do diálogo entre todos.

Mas o grupo tem também outro objetivo e esse parece ter sido já conseguido: manter a pressão da comunidade internacional sobre o regime e não deixar fugir entre os dedos a hipótese de abrir a Venezuela á democracia.

Entre a primeira e a segunda reuniões, o que de mais substancial aconteceu terá sido a presença militar da Rússia no país – e esse é certamente um dos temas que está em cima da mesa. A maioria dos países que fazem parte do grupo desaconselham vivamente os Estados Unidos a manter em cima da mesa a opção militar e não será em Quito que as coisas vão mudar.

Mas os analistas esperam que, da reunião de trabalho, surja qualquer coisa de mais palpável que a declaração que saiu do primeiro encontro e que o grupo possa ser mais eficaz e interventivo que o que foi até agora. Resta saber se isso será possível, num fórum onde há muitas vozes e nem todas elas estão do mesmo lado.