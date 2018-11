Grupo de ‘notáveis’ sportinguistas apela à subscrição do empréstimo

Um grupo de sócios do Sporting, entre os quais dois ex-presidentes, apelou hoje à subscrição do empréstimo obrigacionista de 30 milhões de euros (ME), que consideram vital para o cumprimento das obrigações leoninas. dois ex-presidentes.

Num manifesto, subscrito por mais de 20 sócios que se têm destacado na vida do clube, entre os quais José Roquette e Filipe Soares Franco, são apresentadas cinco razões para subscrever obrigações, disponíveis no mercado até quinta-feira.

O documento destaca a importância de o clube cumprir as suas obrigações, lembrando que a operação em curso servirá para fazer face ao reembolso de um empréstimo obrigacionista que venceu em maio e cujo reembolso foi adiado para 26 de novembro.

Os signatários, entre os quais figuram antigos dirigentes como Miguel Salema Garção, Ernesto Ferreira da Silva e Tomás Froes, destacam a taxa de juro de 5,25% “claramente acima do prémio que o Sporting deveria pagar” e o facto de a equipa de futebol ocupar o segundo lugar na liga portuguesa e estar a um ponto da qualificação para os 16 avos de final da Liga Europa.

No manifesto é ainda referido o facto de o Sporting ter apresentado bons resultados no trimestre entre julho e setembro, e são antecipados bons resultados para o último trimestre do ano, devido ao acordo com Rui Patrício, e ao previsto com Gelson Martins.

Recentemente, o Sporting admitiu falta de apoio da banca na comercialização do empréstimo e reconheceu que o clube está a ser obrigado a reforçar a comunicação da operação.