31 Outubro 2023, 12h58

A bolsa de Lisboa inverteu a tendência de quedas com que arrancou a sessão desta terça-feira e segue agora em terreno positivo por volta das 12h30. O PSI está a subir os ligeiros 0,13% para 6.225,97 pontos à boleia do grupo EDP.

As ações da EDP Renováveis sobem 1,70% para 14,93 euros, poucas horas depois de ter revelado que registou um resultado líquido de 445 milhões de euros até setembro, o que significou um aumento de 7% em relação aos mesmos nove meses de 2022. A casa-mãe, EDP – Energias de Portugal, avança 1,84% para 3,93 euros.

Por outro lado, a Galp Energia recua 1,57% para 14,07 euros um dia após publicar que teve um lucro de 718 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 18% em termos homólogos. A acompanhar as quedas estão os títulos da Corticeira Amorim (-1,08% para 9,12 euros), da Semapa (-1,78% para 13,28 euros) e da Altri (-0,44% para 4,53 euros).

A praça lisboeta mostra-se relativamente inspirada pela generalidade da Europa, onde vemos o índice alemão DAX a avançar 0,72%, o francês CAC 40 está com um ganho de 1,10%, o neerlandês AEX cresce 0,96%, o italiano FTSE MIB soma 1,54%, o britânico FTSE 100 sobe 0,41% e o espanhol IBEX 35 segue com um acréscimo de 0,54%. O Euro Stoxx 50 está com uma valorização de 1,06%.

“É uma manhã de ganhos a que se vive nas bolsas europeias, apesar da indicação de que a economia da zona euro terá entrado inesperadamente em contração no terceiro trimestre, deixando a região mais exposta a um cenário de recessão (dois períodos consecutivos de queda no PIB). Até porque as estimativas apontam para uma estagnação nos últimos três meses do ano, tal como era previsto para o trimestre passado”, afirma Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp.

Os analistas do Bankinter preveem uma sessão de transição nos mercados financeiros, com subidas moderadas na Europa, à espera da reunião de política monetária da Reserva Federal (Fed) norte-americana, onde serão decididas as taxas de juros. “Na frente empresarial, também tom misto: bem BBVA e Indra, em linha Endesa e AB InBev, Basf e VF Corp fracos”, assinalam ainda, em research.

Quanto às matérias-primas, o preço do ouro negro está a subir menos de 1% e mantém-se acima dos 80 dólares por barril. O valor do WTI, produzido no Texas, avança 0,50% para os 82,72 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent valoriza 0,53% para os 86,81 dólares.

No mercado cambial, o euro está praticamente equiparado (+0,01%) ao dólar para os 1,0614 dólares, enquanto a libra esterlina desce os ligeiros 0,16% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,0614 dólares.