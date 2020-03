Grupo EDP sobe mais de 3% e suporta bolsa de Lisboa

O PSI-20 encerrou a sessão desta terça-feira, 3 de março, com uma subida de 1,59%, para os 4.967,93 pontos. O principal índice nacional acompanhou o sentimento de Wall Street e da Europa e fechou em terreno positivo, impulsionado pelas subidas do grupo EDP.

As ações da EDP – Energias de Portugal dispararam 5,12%, para 4,70 euros, enquanto as da EDP Renováveis avançaram 3,31%, para 13,12 euros, depois de o banco norte-americano Goldman Sachs ter revisto os títulos da empresa em alta e recomendado a compra. No ‘verde’ fecharam ainda: Jerónimo Martins (+2,02%, para 16,45 euros), Altri (+2,45%, para 5,02 euros), REN (+0,57%) ou Navigator (+1,20%).

Por outro lado, o BCP caiu 1,32%, para 0,16 euros, e os CTT – Correios de Portugal recuaram 1%.

As restantes praças do ‘Velho Continente’ encerraram igualmente animadas. O índice alemão DAX subiu 1,10%, o britânico FTSE 100 ganhou 1,44%, o francês CAC 40 somou 1,33%, o holandês AEX avançou 1,37%, o espanhol IBEX 35 cresceu 1,09% e o italiano FTSE MIB valorizou 0,91%. O Euro Stoxx 50 terminou com uma valorização de 1,43%.

“Os indicadores de atividade terciária revelados hoje mostraram uma aceleração do ritmo de expansão da atividade em fevereiro, tanto na Europa como nos EUA, onde a leitura atingiu mesmo um nível surpreendente. Curiosidade agora em perceber até que ponto o efeito Coronavírus pode afetar mais estas geografias em março do que no mês passado, uma vez que o vírus se alastrou para fora do território asiático mais junto ao final do fevereiro”, assinala Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp.

Os preços do petróleo voltaram a descer em vésperas de reunião da OPEP em Viena. A cotação do barril de Brent está a cair 0,66%, para 51,52 dólares, enquanto a cotação do crude WTI recua 0,34%, para 47,02 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, o euro deprecia 0,34% face ao dólar (1,1133) e a libra esterlina “valoriza” 0,19% perante a divisa dos Estados Unidos (1,2835).

Ontem a Reserva Federal norte-americana cortou as taxas de juro em 50 pontos base – uma medida seguida esta tarde pelo Banco do Canadá. “Por um lado, mostra o apoio indiscutível dos bancos centrais e dos governos, que tomam medidas contundentes para mitigar o impacto do coronavírus. Por outro, aumenta os receios acerca do alcance da epidemia. O próprio Powell afirmou que o impacto será prolongado, o que levou Wall Street a fechar a sessão de ontem em terreno negativo”, referem os analistas do banco espanhol Bankinter.