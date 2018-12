Grupo Hoti Hotéis inaugura unidade hoteleira Star Inn em Peniche

O Grupo Hoti Hoteis oficializou na quarta-feira, a abertura da terceira unidade hoteleira da marca Star Inn, em Peniche. A unidade hoteleira já se encontrava gerido pela cadei­­­a hoteleira, sob a marca Soleil Peniche Hotel, “sofreu remodelações profundas, em toda a propriedade, contando agora com espaços acolhedores e modernos mas também em termos de estrutura e posicionamento, estando agora a unidade direcionada para um público mais jovem, e famílias, bem como para o target do Surf e desportos aquáticos”, refere o grupo em comunicado.

Nesta inauguração estiveram presentes Manuel Proença, presidente do grupo Hoti Hotéis, Miguel Proença, administrador do Grupo Hoti Hoteis, Ana Mendes Godinho, secretária de estado do Turismo, Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal e Henrique Bertino, presidente da Câmara Municipal de Peniche.

Localizado na entrada de Peniche, com vista para a Praia Cova de Alfarroba, este hotel conta com 102 quartos, piscina aquecida, piscina exterior, salas de reunião, restaurante, bar, zona de estar, esplanada comum, área de repouso com jacuzzi, um pequeno ginásio, balneários e, como referido no comunicado zonas de guarda de equipamentos para desportos outdoor.

Miguel Caldeira Proença, administrador do Grupo Hoti Hoteis e responsável por este projeto, refere que “o Star inn Peniche personifica uma unidade, descontraída e informal, seguindo a estratégia de posicionamento que queremos dar à marca Star inn”, naquela que é já a terceira unidade hoteleira da marca própria da cadeia hoteleira, sendo as outras o Star inn Porto e o Star inn Lisboa, este último um investimento de sucesso que conta com dois anos de atividade”.