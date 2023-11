Grupo Ibersol abre o primeiro restaurante Pret A Manger em Barcelona

Pret A Manger é uma cadeia britânica de sanduiches e cafés orgânicos, que chega a Barcelona pelas mão do grupo Ibersol com o objetivo de se posicionar como uma das referências na restauração moderna no mercado espanhol.

