Grupo Mota Engil escolhido para fornecer eletricidade para a iluminação pública da Cidade do México

A Generadora Fénix, do Grupo Mota Engil, iniciou no passado dia 1 de novembro o fornecimento de eletricidade para a iluminação pública de toda a Cidade do México, diz o grupo português em comunicado.

Este fornecimento abrange aproximadamente 18 milhões de habitantes, por um período de 20 anos e será realizado por um período de 12 horas diárias, “estimando-se um consumo anual de 550 GWh o que originará uma faturação de cerca de 31 milhões de euros em 2019”, diz o grupo em comunicado.

“A atividade de geração e venda de eletricidade assume assim uma relevância acrescida no volume de negócios do Grupo”, avança a Mota-Engil que atua através da sua subsidiária na área de energia no México.