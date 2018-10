Grupo Pestana investe 44 milhões para reforçar presença em Lisboa e Porto

Ler mais

Com o “maior pipeline de projetos de sempre” em curso, suportados por um investimento global de 200 milhões de euros, o Pestana Hotel Group (PHG) anunciou esta terça-feira, um investimento na ordem dos 44 milhões em cinco unidades hoteleiras localizadas bem coração de Lisboa e do Porto.

Assente na estratégia de recuperação de património histórico e respetiva adaptação dos edifícios à realidade hoteleira, o grupo avança, segundo José Roquette, chief development officer do PHG, já no próximo ano, com a abertura de uma unidade de quatro estrelas na Rua Braamcamp, o Pestana Liberdade, que oferecerá 90 unidades de alojamento (sendo cerca de 70% suites), e outra, em 2020, junto ao Arco da Rua Augusta, o Pestana Dowtown, com 89 quartos e classificada com quatro estrelas. Cada uma destas apostas na capital, ambas em modelo de arrendamento, contam com um investimento de 7 milhões de euros.

As novidades para a invicta passam pela inauguração, em novembro, do primeiro City Center & Historical Hotel dedicado à filigrana portuguesa. Edificada num conjunto de cinco prédios do século XIX, classificados como Património Municipal, esta nova unidade é constituída por 43 quartos, um museu com oficina de filigrana e uma loja. O Pestana Porto – Goldsmith é um hotel de quatro estrelas, localizado a curta distância da Estação de São Bento, da Torre dos Clérigos e da Avenida dos Aliados.

As outra novidades nesta região são a abertura, em 2019, de uma Pousada de Portugal na Rua das Flores, com capacidade de 87 quartos, numa aquisição que exigiu um investimento de 14 milhões de euros, e ainda o futuro Pestana Freixo – Douro, uma unidade de quatro estrelas com 167 quartos na qual o grupo investiu 16 milhões de euros.

Paris, a grande aposta internacional

A estratégia de expansão internacional contempla o reforço da operação do Pestana Hotel Group nas capitais europeias, e José Roquette anunciou a abertura, em 2023, de uma unidade em Paris, a sexta da marca Pestana CR7, como sendo a grande aposta internacional do grupo. Numa parceria 50-50 com Cristiano Ronaldo, esta unidade localiza-se na Rive Gauche, em pleno centro da capital francesa. Este hotel de quatro estrelas disponibilizará 210 quartos e representa um investimento de 60 milhões de euros.

A internacionalização das marcas Pestana CR7 e Pestana Collection Hotels passa ainda por aberturas em Nova Iorque, Madrid e Marraquexe, a somar aos projetos atualmente em curso em Amesterdão – Pestana Amsterdam Riverside – e Madrid, com o Pestana Plaza Mayor.

Sobre futuros investimentos no Brasil e América do Sul, ao Jornal Económico, José Roquette afirma que a instabilidade económica e política que o Brasil vive em hoje em dia não permite avançar com mais investimentos, aguardando, por isso, que a situação, depois das eleições agendadas para o próximo dia 7 de outubro, possa estabilizar e então equacionar novas estratégias.

O grupo acrescenta ainda que, em termos globais, a curto prazo, o futuro passará assim por 10 aberturas nos próximos 18 meses, às quais se juntarão mais 10 nos dois a três anos seguintes.