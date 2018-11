Guerra Comercial agrava solidez do crescimento económico e comércio global no último semestre

Os riscos que ameaçam a solidez do crescimento e do comércio global em 2018 aumentaram nos últimos meses. O alastrar da guerra comercial entre os Estados Unidos e China é o principal risco global que coloca em causa estas duas áreas, aos quais se juntam o descontrolo da política monetária, correção brusca da bolsa, riscos geopolíticos ou volatilidade do petróleo, de acordo com o relatório ‘Economic Outlook’ divulgado pela Crédito y Caución esta quinta-feira.

“O crescimento dos mercados emergentes já está sob pressão devido ao ajustamento feito pela Reserva Federal e a probabilidade de que a política monetária provoque uma turbulência no mercado financeiro mundial continua a aumentar. As tensões geopolíticas crescem à medida que aumenta o risco de um ajustamento para cima no preço do petróleo. O único risco que se reduziu foi o de abrandamento forçado na China”, pode ler-se no documento.

Caso os Estados Unidos avancem com tarifas mais elevadas sobre as importações chinesas ou se alargarem as tarifas atuais a outros produtos, levará a China a responder com contramedidas, o que iria provocar no crescimento global “um rude golpe, claramente superior a 0,5% em 2018 e 0,8% em 2019, comparativamente com o impacto de uma guerra comercial mais moderada”.

O único risco que desceu durante este período foi a de um forte abrandamento do motor asiático, apesar do agravamento da guerra comercial com os Estados Unidos. “As autoridades chinesas demonstraram que são capazes e estão dispostas a defender os objetivos de crescimento do PIB estabelecidos para a sua economia”, contudo, “os estímulos para alcançar o crescimento vão aumentar as vulnerabilidades financeiras”, o que vai “obrigar as autoridades chinesas a tomar medidas mais agressivas para restringir o crescimento do crédito no futuro, o que trará de volta a possibilidade de um abrandamento forte”, revela o relatório.