Mercados seguem em alta ligeira, pressionados pela guerra comercial

As principais bolsas europeias seguem esta segunda-feira com ganhos ligeiros, com a guerra comercial entre Estados Unidos e China a pressionar a evolução dos mercados e pelo sentimento nas pares asiáticas, onde a Bolsa da China caiu para mínimos de quatro anos. Nas ações, Portugal segue a tendência, enquanto no mercado de dívida, a sessão está a ser marcada pela subida do outlook de rating pela Standard and Poor’s na sexta-feira.

“Início de sessão em baixa para a Europa, acompanhando o sentimento das congéneres asiáticas. As tensões comerciais estão no foco do dia, com as notas de que Trump pretende mesmo avançar com mais tarifas às importações chinesas. O WSJ deu conta que a China pode rejeitar negociações com os EUA caso estes avencem com mais tarifas”, explicou Ramiro Loureiro, analista de mercados do Mtrader, Millennium bcp.

O PSI 20 valoriza 0,24%, para 5.297,93 pontos, com a Ibersol a liderar os ganhos (1,7%, para 9,56 euros por ação). Entre os pesos-pesados, o BCP avança 1,31%, para 0,239 euros, a Jerónimo Martins sobe 0,62%, para 12,970 euros, a EDP Renováveis valoriza 0,42%, para 8,370 euros, e a EDP ganha 0,34%, para 3,256 euros.