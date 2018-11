Guia Black Friday: dicas para não se perder no meio de tantas promoções

A uma semana da próxima edição da Black Friday, a sexta-feira ‘louca’ em que várias lojas em Portugal – e no resto do mundo – estão com oferecem descontos, é preciso estar atento para que não perca o controlo à sua carteira.

Dessa forma, comece por estabelecer prioridades. Segundo a Intrum Justitia, multinacional especializada em serviços de gestão de crédito, recomenda-se que faça uma pesquisa de todas as alternativas, produto por produto, especialmente as tecnológicas. Os computadores, televisores, smartphones ou tablets tornam-se os verdadeiros reis da Black Friday acumulando os maiores descontos. No entanto, um desconto não é sinónimo de “pechincha” se não precisarmos desse produto no curto prazo. Assim, recomenda-se levar em consideração as reais necessidades antes de optar pela compra de qualquer dispositivo.

Alguns dias antes do Black Friday algumas lojas sobem os preços para que os possam voltar a baixar e assim simular uma descida no preço. Convém fazer uma comparação prévia do preço dos produtos para comprar somente aquele que realmente interessa.

Conserve o talão de compra, aconselha também a Intrum. Conheça as condições de devolução dos produtos de cada loja e saiba como se faz a devolução do valor da compra em caso de devolução do produto. Esta é a chave antes de comprar qualquer coisa e, desta forma, evitará que o dinheiro acabe num cheque-prenda e apenas possa ser usado na loja. No entanto, esta não é a única razão pela qual deve manter o talão de compra, sem ele é impossível por exemplo, reclamar um valor que não corresponda à promoção do desconto referido no produto ou obter uma oferta que acompanha a compra.

Por fim, não se esqueça que os descontos continuam. Dias depois, na segunda-feira, há novamente um dia de descontos especiais. Com o Cyber Monday o entusiasmo pelas compras com descontos regressa em força, mas agora na Internet. Por isso, a Intrum pede que seja cauteloso e mantenha a calma, compare a qualidade e avalie se é o momento ideal para realizar a compra ou, se pelo contrário, será melhor deixar para mais tarde.

A Direção-Geral do Consumidor apresenta ainda cinco dicas para que não se perder no meio de tantas promoções:

Verifique antecipadamente os preços na loja e na internet, pelo menos duas semanas antes da Black Friday. Assim, poderás verificar se nos preços da Black Friday estão a ser praticados descontos reais.

Para a pesquisa de preços dos produtos, utilize um comparador de preços/artigos, existem vários disponíveis na internet.

Avalie a relação entre o preço e o desconto praticado. Lembra-te de que nem todos os descontos anunciados na Black Friday são realmente vantajosos.

Para evitar filas de espera, pode comprar na internet, porque muitas das ofertas da loja também estão disponíveis online.

Verifique as politicas de trocas ou devoluções de cada loja.