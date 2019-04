Guia turística que sofreu acidente envolvendo autocarro turístico na Madeira publicou mensagem no Facebook

Carlota Mendes Gomes, a guia turística que ia no autocarro turístico que sofreu um acidente na freguesia do Caniço, na Madeira, publicou, no passado sábado, uma mensagem no Facebook a agradecer o carinho das pessoas, bem como a ajuda das equipas de socorro.

A guia turística diz também na mensagem que espera agradecer pessoalmente a cada um, quando sair do hospital.

Carlota Mendes Gomes foi uma das 27 pessoas que ficaram feridas num acidente que matou 29 pessoas.

Neste momento, Carlota Mendes Gomes ainda está internada, já que foi ontem submetida a uma intervenção cirúrgica que “correu de acordo com o expetável”, informou o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM).

Esta terça-feira, ainda há, portanto, no Hospital Central do Funchal 3 feridos que vão continuar internados. Além da guia, as autoridades referem que há uma vítima de nacionalidade alemã, do sexo feminino, que está a “evoluir favoravelmente” e o motorista do autocarro, português, está “estável” e mantém-se internado com intervenção na área da saúde mental.