Guiné Equatorial diz que vai receber 2,4 mil milhões em investimentos até 2019

De acordo com uma fonte governamental citada pela agência de informação financeira Bloomberg, o investimento estrangeiro neste e no próximo ano, que compara com os 304 milhões de dólares investidos em todo o o ano passado, deve incluir 11 novos poços e vir principalmente de empresas norte-americanas.

Desde que aderiu à Organização de Países Exportadores de Petróleo, a Guiné Equatorial tem estado em conversações com as principais petrolíferas, como a Exxon ou a Kosmos, para aumentar a produção, que caiu para cerca de 120 mil barris por dia durante o mês passado.

A Guiné Equatorial depende fortemente das receitas petrolíferas para equilibrar o orçamento, tendo atravessado uma recessão económica nos últimos anos, fruto da descida dos preços e da produção do petróleo no país.