Gulbenkian a única instituição portuguesa convidada para o Paris Peace Forum

A Fundação Calouste Gulbenkian foi a única instituição portuguesa a ser convidada por Emmanuel Macron para o Paris Peace Forum – a primeira edição de um encontro anual de líderes de âmbito global, que visa promover a cooperação internacional como forma de garantir a paz duradoura no mundo.

A Fundação Calouste Gulbenkian, representada pela sua Presidente, Isabel Mota, esteve presente na qualidade de parceira, ao lado de fundações internacionais como a Ford Foundation, a Carnegie Corporation of new York, a Robert Bosch Stiftung, Open Society, Mercator Stifting ou a Rockefeller Foundation.

Inaugurado pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, no dia em que se celebraram 100 anos do fim da Primeira Grande Guerra, o Paris Peace Forum contou com intervenções, entre outros, do próprio Emmanuel Macron, da Chanceler alemã Angela Merkel e do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas António Guterres.

Durante esta semana, o Forum reuniu os mais importantes chefes de Estado e líderes de organizações internacionais, governamentais e não-governamentais que, de um modo original e focado nas soluções, analisaram e elegeram projetos inovadores capazes de responder aos principais problemas do nosso tempo.