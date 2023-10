As exportações portuguesas de bens e serviços registaram, de janeiro a agosto de 2023, um aumento de 7% face ao mesmo período de 2022, ascendendo aos 85 mil milhões de euros. O excedente de balança comercial foi de 3.222 milhões, um aumento do saldo de 5.762 milhões de euros”, diz a AICEP.

29 Outubro 2023, 15h50

Para o secretário de Estado da Economia, os bons indicadores não devem fazer esmorecer o foco, nomeadamente pela procura de mercados alternativos àqueles que apresentam menor dinamismo face à envolvente.

Os números dão margem para que o resultado-recorde do ano passado, 120 mil milhões, sejam atingidos, ou mesmo ultrapassados no final do ano?

É preciso perceber que o comportamento das exportações este ano têm tido uma influência muito grande daquilo que são os preços da energia – nomeadamente no que tem a ver com os combustíveis, com o gás, que subiram muito no ano passado e este ano desceram bastante. Quando olhamos para o valor das exportações, temos de retirar esse efeito, do preço da energia. A nossa expectativa é que consigamos atingir um valor muito próximo daquele que atingido no ano passado. Ainda não sabemos se será ligeiramente acima, ligeiramente abaixo – mas é essa a expectativa, retirando o tal efeito dos produtos energéticos – porque tiveram um comportamento completamente atípico, tendo por isso que ser devidamente autonomizado.

Quais são os sectores que melhor se têm comportado?

O sector têxtil, com uma expectativa de descer uns 5% em relação ao ano passado, não é uma descida calamitosa – principalmente se olharmos para o que o sector cresceu em 2022 e 2021. E será o segundo melhor ano de sempre. Mas há outros sectores com um comportamento muito interessante. Por exemplo, o sector dos componentes automóveis – que está a crescer há 16 meses consecutivos, praticamente sempre a dois dígitos – é um dos sectores que tem demonstrado grande dinamismo. O sector da metalomecânica, máquinas e equipamentos também – continuando a crescer apesar daquilo que são as dificuldades dos mercados internacionais. Portanto, existem sectores que apesar de tudo, a estarem posicionados em áreas de atividade que estão em lógicas de contra-ciclo e por terem tido um comportamento muito dinâmico, têm conseguido manter e até crescer para além daquilo que é o comportamento global. Nas médias, escondem-se sempre comportamentos acima e comportamentos abaixo.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor